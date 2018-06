VIDÉO - Coupe du monde 2018 : les Bleus s'entraînent pour la première fois à Istra

Ce lundi après-midi, les Bleus de Didier Deschamps ont pris part à leur premier entraînement sur le terrain de Glebovets, non loin de leur camp de base d'Istra. Camp de base où sont restés les défenseurs de l'équipe de France Djibril Sidibé et Samuel Umtiti, absents de l'entraînement collectif de lundi pour suivre un "travail différencié", a annoncé plus tôt en conférence de presse le sélectionneur Didier Deschamps, sans en préciser la raison.





"Djibril Sidibé et Samuel Umtiti feront un travail différencié et resteront à notre camp de base. Les 21 autres seront là", a ainsi déclaré le technicien français lors de sa première conférence de presse à Istra, au lendemain de l'arrivée des Bleus à Moscou. Pogba, Griezmann & Co entreront en lice dans le Mondial-2018 contre l'Australie, samedi à Kazan (groupe C), dès 12h sur TF1.