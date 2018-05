Être "suppléant" en équipe de France, un rôle ingrat qui peut cependant déboucher sur une place à la Coupe du monde

Toutefois, l'espoir demeure à certains postes. Les états de forme de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, revenus de blessure et à court de compétition, peuvent laisser penser que rien n'est fixé. Dans l'histoire récente, certains réservistes ont d'ailleurs été appelés et ont pu disputer une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe. Sous Deschamps, cinq des quinze réservistes (33%) ont ainsi eu le bonheur de faire le voyage pour pallier des blessures alors qu'ils n'étaient pas de la première liste. Parmi eux, Stéphane Ruffier, Rémy Cabella (en 2014), Adil Rami, Samuel Umtiti (en 2016) et, bien sûr, Morgan Schneiderlin, appelé en renfort à deux reprises au Mondial et à l'Euro.





La preuve que le fait de ne pas être de la liste de mai signifie que tout est plié. Sur le plateau de Gilles Bouleau jeudi 17 mai, Didier Deschamps le rappelait justement : "La seule liste qui comptera sera celle du 4 juin." À bon entendeur.