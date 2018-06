Coupe du monde 2018 : Paolo Guerrero, gare au guerrier !

Au Pérou, le sort de Paolo Guerrero s'est alors mué en cause nationale, avec une immense marche rouge et blanche organisée à Lima le 20 mai dernier pour soutenir le capitaine déchu. Au terme d'une mobilisation sans précédent, lors de laquelle même les capitaines des adversaires de la Blanquirroja dans le groupe C ont apporté leur aide (inattendue) pour que la star de Flamengo soit "autorisée à conduire sa nation et à célébrer ce qui sera un des plus beaux moments de sa carrière", l'heureux verdict est tombé. L'icône péruvienne guidera bien sa sélection en Russie, après 36 ans d'absence en Coupe du monde.