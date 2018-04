VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Argentine de Lionel Messi

S’agit-il de la dernière chance de Lionel Messi de remporter la Coupe du monde ? Quatre ans après la désillusion brésilienne (finale perdue face à l'Allemagne 1-0), l’Argentine, cinquième nation au classement Fifa, se présente en Russie dans une position délicate, après un parcours de qualification des plus mouvementés. Lors des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, les joueurs de Jorge Sampaoli ont débuté de manière cauchemardesque leur aventure, avec une défaite cinglante à domicile face à l’Equateur (2-0), avant de concéder deux matchs nuls sur la pelouse du Paraguay (0-0) et face au Brésil (1-1).





L’Albiceleste se reprendra avec quatre succès de rang en Colombie (0-1), au Chili (1-2), face à la Bolivie (2-0) et l’Uruguay (1-0), avant de retomber dans ses travers au Venezuela (2-2), au Pérou (2-2) et à domicile contre le Paraguay, concédant un revers inquiétant (0-1) avant une gifle en terre brésilienne (3-0). Au terme de ce parcours en dents de scie, les coéquipiers de Lionel Messi vont finalement se qualifier lors de l'ultime journée, accrochant le troisième rang du classement, derrière le Brésil et l'Uruguay, en disposant de l'Equateur grâce à un triplé de son sauveur Lionel Messi (3-1).