VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'Australie, futur adversaire des Bleus

Avant cette Coupe du monde en Russie, les Australiens ont participé à quatre reprises à la plus grande compétition internationale. En 1974, en 2006, lors de laquelle ils réaliseront leur meilleure performance en se hissant en huitième de finale face au futur champion du monde italien (défaite 1-0), en 2010 et en 2014. En juin prochain, Bert van Marwijk, successeur d’Ange Postecoglou, démissionnaire en novembre dernier, pourra compter sur son vétéran Tim Cahill, 38 ans, pour mettre en difficulté les défenses adverses, à savoir celles de la France, du Pérou et du Danemark, adversaires de l’Australie dans le groupe C.