VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur l'invité surprise, l'Islande

C’était LA sensation de l’Euro 2016 en France. Deux ans après son incroyable épopée hexagonale, qui avait notamment valu à l’Angleterre de tomber sous les coups des Strákarnir okkar (traduisez : Nos gars), l’Islande est de retour sur le devant de la scène et s’apprête à vivre un nouveau baptême du feu en participant à son premier Mondial.





Porté par son sélectionneur Heimir Hallgrímsson, adjoint de Lars Lagerback à l’Euro 2016 et … dentiste, le pays comptant seulement 350.000 habitants s’avance en petit poucet dans un groupe des plus relevés. Une poule composée de l’Argentine de Lionel Messi et consort, de la Croatie des virtuoses Ivan Rakitic et Luka Modric, et des Super Eagles nigérians, triples vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations (1980, 1994 et 2013).





Pour en arriver là, la sélection islandaise a dû se retrousser les manches lors des éliminatoires, face à des adversaires comme la Turquie, l’Ukraine ou encore la Croatie, qu’elle retrouvera donc au sein du groupe D. En dix matchs disputés lors des qualifications, les coéquipiers du Nantais Kolbeinn Sigthórsson ont réalisé un quasi sans-faute avec 7 victoires, un match nul et seulement deux défaites, concédées en terres croate (2-0) et finlandaise (1-0), se payant ainsi le luxe de reléguer la Croatie en barrage.