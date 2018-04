VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Croatie de Luka Modric

En 27 ans d’existence, la Croatie n’a pas chômé et nous a constamment habitué à des footballeurs tous plus élégants et talentueux les uns que les autres. Jugez plutôt par vous-même : Davor Suker, buteur redoutable passé par le Real Madrid et le FC Séville, l’ancien du Milan AC Zvonimir Boban ou encore la légende de l’Etoile Rouge de Belgrade Robert Prosinečki. La sélection actuelle de Croatie n’est pas en reste avec la présence des deux meneurs de jeu de grand talent, le Barcelonais Ivan Rakitic et surtout, le Madrilène Luka Modric, pièce maîtresse du Real Madrid et triple vainqueur de la Ligue des champions.





Malgré la présence de ces deux virtuoses du ballon rond, la Croatie, actuellement coachée par Zlatko Dalic, a connu des éliminatoires loin d’être de tout repos, composant avec la concurrence féroce des Islandais, premiers du groupe I. Au terme de cette campagne de dix matchs, l’équipe au damier a glané 6 victoires, concédé deux matchs nuls et subi deux défaites, en Islande (1-0) et en Turquie (1-0). Un parcours qui l’obligera à se frotter à la difficile épreuve du barrage. Opposés à la Grèce, les Croates vont tenir leur rang en infligeant un cinglant 4-1 aux Hellènes à l’aller, pour assurer l’essentiel au retour (0-0).