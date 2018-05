VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la France de Griezmann, Pogba et Mbappé

Cet été en Russie, l’équipe de France participera à sa 15e Coupe du monde, la 6e d’affilée. Vingt ans après le sacre des Bleus en 1998, tout le pays rêve de voir ses joueurs soulever de nouveau le trophée. Didier Deschamps pourrait alors être le premier à remporter la compétition en tant que sélectionneur après l’avoir gagnée en tant que capitaine.





Si la France s’est qualifiée sans trop de difficultés pour la compétition, finissant première de son groupe devant la Suède avec sept victoires pour une défaite et deux matchs nuls, elle semble depuis, avoir plus de difficultés. Les derniers matchs amicaux joués par les Bleus ont été mitigés. Après une victoire 2-0 contre le pays de Galles en novembre, puis un nul 2-2 contre l’Allemagne, la France a perdu face à la Colombie (2-3) et a signé une victoire sans éclat face au pays hôte de la Coupe du monde (3-1). Ainsi, les derniers signaux envoyés par l’équipe de France ne sont pas toujours très rassurants.