VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Serbie de Nemanja Matic

Elle a tout de même pour elle une longue tradition du jeu, qui confère à chacun de ses éléments un bagage technique moyen dont peu de sélections peuvent se vanter. Certes, en dehors d’un Nemanja Matic sur courant alternatif à Manchester United et d’un Branislav Ivanovic qui joue la prolongation, à 34 ans, au Zénith Saint-Pétersbourg, les Serbes n’ont plus de grandes individualités. Mais ils peuvent s’appuyer sur un collectif bien rodé, dans un savant mélange de jeunesse et d’expérience.





Un collectif qui lui a notamment permis de tenir en respect l’Irlande et le Pays de Galles (demi-finaliste du dernier Euro) et de boucler sa campagne par une qualification directe avant même la fin des éliminatoires. Dans un groupe E homogène, derrière l’intouchable Brésil, les Aigles Blancs, opposés au Costa Rica et à la Suisse, ont donc un vrai coup à jouer pour prendre leur envol jusqu’aux 8es de finale. Ce qui serait une première dans sa (faussement) jeune histoire.