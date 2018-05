VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Mexique, un habitué du Mondial

Pour poursuivre leur route pour la phase à élimination directe, le sélectionneur Juan Carlos Osorio pourra compter sur une défense solide composée notamment de Diego Reyes (FC Porto) et Hector Moreno (Real Sociedad) mais aura surtout le luxe de s'appuyer sur un duo d'attaque particulièrement redoutable. Le meilleur buteur de l'histoire du la sélection, Javier Hernandez, alias Chicharito, sera de la partie et a l'avantage d'être déjà illustré en Coupe du monde avec trois buts en huit rencontres. Il sera vraisemblablement épaulé par la nouvelle pépite du football mexicain, Hirving Lozano (22 ans), qui crève l'écran cette saison au PSV Eindhoven avec 17 buts et 11 passes décisives.





Statistique importante : le Mexique est, avec le Brésil et l'Allemagne, la seule nation à s'être systématiquement qualifiée pour les huitièmes de finale de chaque Mondial depuis 1994. En revanche, en cas de qualification pour les huitièmes, la tâche s'annonce des plus compliquées pour réitérer sa meilleure performance en Mondial, les quarts de finale (1970, 1986). Les Mexicains ont de fortes chances de tomber sur un autre immense favori, le Brésil.