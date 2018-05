VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Nigeria

Ce ne sera pas chose aisée, ces derniers ayant hérité du "groupe de la mort" avec l'Argentine, dont ils ont déjà croisé la route en 2014 (défaite 3-2), la Croatie et la surprenante Islande, quart de finaliste du dernier Euro. Interrogé par RFI, le sélectionneur ne se fait pas d'illusions et s'attend à une phase de poule très compliquée : "Cela va être un défi physique face aux Islandais, un défi technique contre les Croates, et un défi tout court face aux Argentins. (...) Nous allons bien nous préparer et étudier nos adversaires, notamment la Croatie."