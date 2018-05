VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Sénégal de Sadio Mané

Les Sénégalais vont participer en Russie à la seconde Coupe du Monde de leur histoire. Lors de leur unique qualification en 2002, les Lions, à l’époque dirigés par le Français Bruno Metsu, étaient parvenus à se hisser jusqu’en quarts de finale. La porte des demi-finales leur tentait les mains mais le Turc Ilhan Mansiz marqua à la 93e minute l’unique but de la rencontre, synonyme d’élimination.





Cette année, les espoirs sénégalais reposeront en grande partie sur leur attaquant Sadio Mané. Le coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool a réalisé une excellente saison. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui était capitaine des Lions lors du Mondial 2002, pourra également compter sur le talent du solide défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly ou encore du Monégasque Keita Baldé.





Naturellement, les Sénégalais espèrent aller le plus loin possible dans la compétition. Mais sortir de leur groupe serait déjà une prouesse. Les Lions devront pour cela prendre le dessus sur la Pologne et la Colombie. La quatrième équipe de cette poule, le Japon, semble en revanche largement à leur portée.