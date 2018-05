VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le tenant du titre, l’Allemagne

Avec le Brésil et l’Italie, il s’agit d’une des nations les plus emblématiques du football mondial. L’Allemagne, détentrice de quatre titres de champions du monde dans son histoire, dont le dernier en date en 2014, s’avance en grande favorite de cette édition 2018 qui se déroulera en Russie en juin prochain. Si le but est bien entendu de conserver son bien, il s’agira également d’oublier la déception de l’Euro 2016, lors duquel la Mannschaft avait chuté en demi-finale face à l’équipe de France de Didier Deschamps.





Pour acquérir son précieux sésame pour une 19e participation au Mondial, la bande de Joachim Löw a survolé son groupe, le groupe C, lors des éliminatoires du Mondial. Avec un bilan impressionnant de dix victoires en autant de rencontres, pour 43 buts inscrits et seulement 4 buts encaissés, la sélection allemande a fait le plein de confiance avant cette grande échéance internationale.