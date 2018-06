VIDÉO - France-Italie : le penalty d'Antoine Griezmann après la cavalcade de Lucas Hernandez

Antoine Griezmann n'a pas tremblé. Titularisé face à l'Italie en amical, vendredi 1er juin, après être entré en jeu contre l'Irlande (2-0, 29e) lundi, l'attaquant de l'équipe de France a transformé le penalty du break pour les Bleus (2-0), après une faute de Mandragora sur Lucas Hernandez à la 29e minute. Le latéral gauche tricolore avait fait la différence dans la surface après avoir traversé plus de la moitié du terrain avant d'être stoppé de manière illicite par le milieu de la Nazionale. "Grizou", qui voulait quelques minutes plus tôt que son coéquipier à Madrid stoppe sa course, a placé le ballon hors de portée de Sirigu, du gauche au ras du poteau.





Avec ce penalty transformé, la star de l'Atlético a mis fin à sa deuxième plus longue disette sous le maillot tricolore, la première s'étant étendue sur sept matchs, entre novembre 2014 et septembre 2015. Cette fois, l'attaquant des Bleus était resté muet quatre matches.