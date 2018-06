VIDÉO - France-Italie : le chef d'oeuvre venu d'ailleurs d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a régalé le public de l'Allianz Riviera. En septembre 2016, le virevoltant attaquant des Bleus avait fait ses débuts en Bleu à l'occasion d'un Italie-France. Moins de deux ans plus tard, l'ancien Rennais a fêté ces retrouvailles de la plus belle des manières. Sur l'action, Kylian Mbappé s'est d'abord enfoncé dans l'axe, préférant la jouer seul. Mais le Parisien a raté son crochet. Le ballon est finalement arrivé sur Dembélé, qui a lobé Salvatore Sirigu d'un magnifique tir du droit dans la lucarne opposée (3-1, 63e). Plus tôt au cours de la deuxième période, un de ses tirs s'était écrasé sur la barre transversale de l'entraîneur italien.