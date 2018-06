VIDÉO - France-Italie : Leonardo Bonucci réduit l'écart et relance les Azzurri

L'Italie aura vite réagi. Surpassés par des Bleus réalistes et récompensés par la réalisation d'Umtiti à la 8e et le penalty transformé par Griezmann à la 29e, les hommes de Roberto Mancini ont profité d'un moment d'égarement français pour réduire l'écart au tableau d'affichage. Leonardo Bonucci a été le plus prompt à reprendre un ballon mal repoussé par Lloris sur un coup franc axial de Mario Balotelli (2-1, 36e). L'attaquant de la Squadra Azzurra avait lui-même obtenu la faute, bousculé par Samuel Umtiti à la limite de la surface, au point que l'arbitre a fait appel à la vidéo pour s'assurer qu'il n'y avait pas penalty en faveur des Italiens.