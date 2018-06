VIDÉO - "Mon Petit Prono" : faites vos pronostics pour la Coupe du monde et mesurez-vous à la Ligue TF1

Vous voulez vous faire des pronostics sur les matchs du Mondial avec vos amis, vos collègues ou vos voisins ? Pendant la Coupe du monde, l'équipe de "Mon Petit Gazon" ("MPG" pour les connaisseurs), le jeu de fantasy league, propose aux amateurs de foot de se mesurer les uns aux autres en saisissant leurs prédictions, groupe par groupe, pour les 64 matchs. Tout se passe sur la plateforme gratuite, baptisée "Mon Petit Prono" (MPP), dédiée aux pronostics.





Partenaires de ce jeu de pronostics 2.0, LCI et TF1 vous invitent à rejoindre dès à présent la Ligue TF1, créée pour l'occasion. Si le cœur vous en dit, et que vous n'avez pas peur de vous frotter aux autres internautes et aux journalistes de la rédaction, rejoignez-nous !





Comment s'inscrire à Mon Petit Prono et rejoindre la Ligue TF1 ?

► Rendez-vous dès à présent sur monpetitprono.com ou sur l'application iOS et Android.

► Cliquez sur "Je m'inscris" ou "Je me connecte" si vous possédez déjà un compte MPG.

♦ Dans le premier cas, il vous faudra renseigner un compte Facebook ou une adresse mail.

► Cliquez sur "Mes Ligues" et "Rejoindre une Ligue", saisissez le mot de passe : KAL1YSWK

► Inscrivez gratuitement vos pronostics, modifiables jusqu'à une minute avant le match.

► Chaque prono exact vous rapportera des points, cumulez-les pour vous hisser en tête.