VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur le Costa Rica de Keylor Navas

Quatre ans plus tard, les mêmes se sont qualifiés en cador, ne concédant qu’une petite défaite (2-0) face au Mexique, lors de la dernière campagne. Ce qui laisse entrevoir une véritable progression, et indique donc que l’épopée de 2014 n’était pas un exploit sans lendemain. En Russie, dans un groupe E composé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie, la 2e place lui semble cette fois accessible dès le départ. D’autant que le sélectionneur, Oscar Ramirez, qui officiait déjà en tant qu’adjoint en 2014, peut de nouveau compter sur un groupe au complet, resté quasi inchangé.