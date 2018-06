VIDÉO - Coupe du monde 2018 : les 23 Bleus sont arrivés à leur camp de base d'Istra

Après avoir atterri à l'aéroport international Cheremetievo, non loin de Moscou, vers 18h30, les joueurs de l'équipe de France et le staff des Bleus sont arrivés à leur camp de base d'Istra, situé à environ 60 kilomètres de la capitale russe, vers 20h30. Ils ont été accueillis par quelques supporters tricolores et les journalistes français présents pour couvrir l'événement.