VIDÉO - Equipe de France : la belle bourde de Paul Pogba

Après quelques digressions, le joueur de Manchester United, "piqué", a lâché son attaque, reprochant à la journaliste ses propos sur "des milliardaires (sic) [qui courent] après un ballon". Problème, cette formule polémique n’a pas été prononcée par Anne-Claire Coudray, mais par sa consœur Anne-Sophie Lapix, à la veille de l’ouverture du Mondial.





"La Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon", avait lâché la présentatrice du 20 Heures de France 2 pour lancer un sujet sur le foot et l'argent. Face à la fronde qu’elle avait soulevée sur les réseaux sociaux, la journaliste s’était rapidement excusée via Twitter. N'en déplaise à Paul Pogba...