VIDÉO - Fifa 2018 : la célèbre simulation de football se met à jour (gratuitement) pour la Coupe du monde

Vous n'en pouvez plus d'attendre la Coupe du monde ? EA Sports a tout prévu pour faire patienter. C'est le 29 mai que les développeurs de la célèbre simulation de football proposeront gratuitement aux possesseurs de Fifa 18 une mise à jour du titre pour le Mondial russe. Contrairement aux deux Coupes du monde précédentes, en Afrique et au Brésil, où EA avait commercialisé un opus estival, cette année l'éditeur nord-américain a opté pour un update, vous permettant de profiter d'une mise à jour incluant les 32 nations en lice du 14 juin au 15 juillet prochains en Russie. Et bonne nouvelle : celle-ci sera gratuite sur tous les supports.