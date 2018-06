VIDÉO - France 98-Fifa 98 : comme en 2004, Zidane inscrit un superbe coup franc face à "Calamity James"

Vingt ans après, il n'a pas changé. Enfin pas vraiment. Il est moins rapide mais toujours aussi précis et après tout, c'est ce que tout le monde lui demandait, ce soir, à l'U Arena de Nanterre, pour ce match des légendes opposant France 98 à l'équipe de la FIFA 98 entraînée par Arsène Wenger. A la 49e minute, sur un coup franc que l'on pourrait qualifier de "chirurgical", le milieu de terrain inscrit un but, sur un poteau entrant. David James aka "Calamity James" est battu, le stade explose de bonheur et Zidane démontre encore une fois toute sa splendeur !





Un but qui nous rappelle celui que Zizou avait inscrit à la 91e minute en 2004 face à ce même David James lors du premier match de poule face à l'Angleterre.