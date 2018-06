France 98-FIFA 98 : les Bleus de 98 et les Français, l'histoire d'amour éternelle

A croire que le temps n'a pas d'effet sur eux. Il y a vingt ans, les Bleus remportaient la Coupe du monde. Au soir du 12 juillet 1998, ils sont devenus des héros éternels. Vingt ans plus tard, les klaxons ont cessé, l'euphorie est retombée mais personne n'a oublié ceux qui ont offert à la France sa première étoile en battant le Brésil en finale (3-0). Amoureux de sport ou supporters d'un soir, chaque Français reste profondément marqué par le souvenir de ce moment de joie et de partage.





Aux abords de la U Arena, à quelques heures du match anniversaire entre France 98 et la sélection FIFA, le succès ne se dément pas. Les portes de l'enceinte de la Défense ne sont pas ouvertes que des centaines de supporters de tout âge se massent déjà sur l'esplanade. Les maillots bleus de toutes les époques bourgeonnent. Des tuniques de 1998, bien sûr, mais aussi des Euros 2000 et 2004 et des Coupes du monde 2002, 2006, 2010, 2014 et même celles que l'équipe de France arborera en Russie. Devant, la foule entonne à tue-tête "et 1 et 2 et 3-0", le chant né de cette fameuse finale du 12 juillet 1998.