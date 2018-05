VIDÉO - "Mon Petit Prono" : les pronostics 2.0 pour la Coupe du monde

Au lendemain de l'annonce de la liste des 23 Bleus, dans le JT de 20H de TF1, "Mon Petit Prono" offre la possibilité aux mécontents - et aussi aux partisans des choix de Didier Deschamps - de créer leur propre liste pour la Coupe du monde. Avec bien sûr l'humour décalé qui a fait la renommée de "Mon Petit Gazon". "On s'est donné quelques libertés sur la sélection des 23 joueurs. Effectivement, c'est un mélange entre des joueurs, des politiques ou encore des personnages de fiction", ajoute Martin Jaglin. "Le but, c'est de la partager à ses amis, à ses collègues et de pouvoir s'amuser avec. Faire une liste un peu plus fun que la vraie", conclut Benjamin Fouquet. À ce jour, le jeu de pronostics revendique plus de 100.000 utilisateurs.