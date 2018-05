VIDÉO - "L'essentiel est de trouver le bon équilibre" : Kevin Trapp raconte les coulisses d'une préparation à la Coupe du monde

LCI : La saison vient de se terminer. Les organismes sont fatigués, du fait de l'accumulation des matches et des émotions. Aviez-vous hâte de pouvoir souffler ?

Kevin TRAPP : La saison avec Paris a été longue. On a joué beaucoup de matches. Là, on se retrouve un peu dans un entre-deux. C'est important d'avoir quelques jours off pour souffler, c'est vrai, mais il faut aussi se préparer pour la Coupe du monde. Personnellement, je suis déjà dans ma préparation pour le Mondial avec la sélection allemande. Il ne faut pas arriver et n'avoir rien fait pendant les journées de repos. L'objectif, c'est d'être prêt quand on aura besoin de moi.

LCI : Justement, l'été s'annonce chargé avec la Coupe du monde en Russie. Comment faites-vous, physiquement et mentalement, pour relancer la machine ?

Kevin TRAPP : D'abord, ça change un peu parce que c'est avec l'équipe d'Allemagne. Et puis jouer une Coupe du monde, c'est quelque chose de très spécial. C'est une compétition que tu ne peux jouer que tous les quatre ans. Ça motive déjà beaucoup. Il est aussi très important de se relâcher un peu pour récupérer. Pour ça, on a des entraîneurs qui nous disent de nous reposer. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop s'arrêter. J'adore m'entraîner. Mais c'est essentiel de trouver le bon équilibre.