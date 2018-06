VIDÉO - Zidane au 20h de TF1 : "Je n’ai pas arrêté pour prendre l’équipe de France"

Interrogé sur son avenir, "ZZ" confie son ambition toujours intact, malgré les nombreux titres remportés en tant que joueur et entraîneur : "Vous savez, mon rêve ne s’arrête jamais. Je vis ma vie pleinement, avec passion, et à chaque fois qu’il y a quelque chose devant, j’essaie de le faire du mieux possible. Et là, encore une fois, ce que j’ai vécu avec Madrid, d’avoir gagné 9 titres en 2 ans et demi, c’est fabuleux. Mais après, il y a la suite derrière. On va profiter de ce que l’on ne fait pas quand on est en activité, à savoir profiter de sa famille."





La légende du foot tricolore est aussi revenue sur les spéculations l'envoyant à la tête de l'équipe de France, une fois le mandat de Didier Deschamps terminé : "Le plus important, c’est de soutenir l’équipe de France, il faut arrêter de commenter. Je n’ai pas arrêté (avec le Real Madrid, ndlr) pour prendre l’équipe de France. J’ai arrêté pour faire une parenthèse. Je suis à fond derrière l’équipe de France, et ce que l’on veut c’est qu’elle nous ramène un deuxième titre. Il y a la place pour faire quelque chose de très bien."