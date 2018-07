VIDÉO - Standing ovation pour les Bleus à l'Assemblée nationale

"Mes chers collègues je veux saluer en votre nom à tous la victoire de l’équipe de France à la finale de la Coupe du monde de football. Je veux remercier les joueurs, le sélectionneur et tous ceux, notamment les bénévoles, qui ont fait vivre le football en France tout au long de l’année partout sur nos territoires", a déclaré le quatrième personnage de l'Etat. "Et je veux aussi saluer enfin ce beau moment d’unité nationale, de fierté et de joie partagée par tout le peuple de France", a-t-il ajouté, alors que les députés applaudissaient la victoire des Bleus.