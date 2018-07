VIDÉO - La Tour Eiffel affiche "Allez les Bleus" après le feu d'artifice du 14 Juillet

Avant la finale de la Coupe du monde entre la France et Croatie, ce dimanche à 17h, Paris affiche son soutien aux Bleus. Et quoi de mieux que la Tour Eiffel pour envoyer un message d'encouragement à la sélection nationale ? À l'issue du feu d'artifice tiré samedi soir, à l'occasion du 14 Juillet, un message "Allez les Bleus" a été affiché sur le plus célèbre monument de la capitale, revêtu pour l'occasion d'une lumière bleu-blanc-rouge.