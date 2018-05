Héros de l'Atlético et bourreau de l'OM, un Griezmann en mode Coupe du monde

Avec ce trophée en poche, Antoine Griezmann confirme qu'il a retrouvé son vrai visage. Tranchant, inspiré et buteur, l'attaquant de l'Atlético a laissé derrière lui une première partie de saison en dents de scie. En août dernier, le natif de Mâcon était ressorti affaibli de la période des transferts, multipliant les mauvaises performances sous le maillot de l'autre club de Madrid. Cela lui avait valu d'être sifflé par le public de Wanda Metropolitano, son propre public. Mais à force de travail et avec l'humilité qu'on lui connait, le protégé de Diego Simeone a trouvé les ressources mentales et physiques pour rebondir et se retrouver son niveau.





Un renouveau auquel Diego Costa, recruté cet hiver du côté de Chelsea, a participé en le libérant dans le jeu. Mais s'il revit sur les terrains de foot, c'est aussi grâce à son mentor, qui n'a jamais douté de lui. "Grâce à 'El Cholo', je suis devenu un meilleur joueur et il m'a amené au plus haut niveau", a ajouté le Français en zone mixte. Avec 29 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, il figure aujourd'hui parmi les Français les plus prolifiques en Europe.