VIDÉO - La Marseillaise et Queen, quel festival de chant des Bleus sur le perron de l'Elysée !

Après avoir pris une photo de rigueur avec Emmanuel Macron précédé d'un "1,2, 3... N'Zonzi !", la sélection et le staff se sont réunis sur le perron du palais présidentiel. Et là, ce fut un festival, bien loin de la sobriété et du faste républicains auxquels ces lieux sont d'ordinaire coutumiers. D'abord avec une reprise de "We are the Champions", l'hymne officieux qui avait accompagné la victoire de leurs prédécesseurs. Puis avec une Marseillaise improvisée, lancée par Olivier Giroud et reprise à gorge déployée par ses compagnons. Tout cela, avant que Paul Pogba ne prenne le micro pour demander aux 3000 personnes : "Est-ce qu'on est champions du monde ?" Et que, devant un Didier Deschamps extatique, il ne reprenne l'adaptation des "Champs Elysées" en hommage N'Golo Kanté.