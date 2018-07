VIDÉO - Paul Pogba en maître de cérémonie déchaîné dans la cour de l'Elysée

Paul Pogba est un showman. S'il a su simplifier son jeu sur le terrain, il demeure capable de toutes les extravagances en dehors. Lundi, au lendemain d'une finale qui l'a fait champion du monde, il a été un des principaux animateurs de l'hommage qui leur était rendu, des Champs-Elysées à l'Elysée.





Dans la cour de l'Elysée, où étaient réunis 1000 enfants et 300 sportifs, l'international s'est saisi du micro en premier et a lancé : "J’ai entendu dire qu’on était champions du monde, c’est vrai ça ?", a-t-il lancé à la foule. "On a tout cassé ! On a tout cassé", a enchaîné Paul Pogba au micro avant d'appeler Benjamin Mendy, l'autre animateur enflammé de la vie de l'équipe de France.





Dans le cadre très solennel de la cour du palais présidentiel, Paul Pogba a ensuite invité la foule à reprendre le chant dédié à son acolyte N'golo Kante :"Il est petit/il est gentil/il a stoppé Leo Messi...", le tout entonné sur un air de "Les Champs-Elysées" de Joe Dassin. Le Pogshow s'est conclu sur un "Hip hip hip houra" de toute beauté.