VIDÉO - La réaction extatique d'Emmanuel Macron après la victoire des Bleus contre la Belgique

Les bras levés, bouche grande ouverte et joie inextinguible. Mardi 10 juillet au soir, le président de la République était un supporter de l'équipe de France (presque) comme les autres, à Saint-Pétersbourg, face à la Belgique (1-0). Le contraste était d'ailleurs saisissant entre, d'un côté, le chef de l'Etat, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët et la ministre des Sports Laura Flessel et, de l'autre, la sobriété du président de la Fifa Gianni Infantino et la mine déconfite du roi Philippe de Belgique.