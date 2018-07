Adil Rami révèle le secret de la folle soirée après France - Argentine

Adil Rami décide tout de même de jeter un œil dans le couloir pour savoir exactement ce qui se trame. Malheureusement pour lui, il est repéré par Benjamin Mendy qui rameute alors les autres joueurs pour mettre le boxon dans la chambre. Ni une, ni deux, le joueur de l’OM se saisit d’un extincteur et arrose tout ce petit monde. "J’ai dégoupillé l'extincteur et là,....Ghostbuster ! Il y avait de la fumée partout, c'était une chicha, on ne se voyait pas dans les couloirs", assure le champion du monde.





Ce qu’il ignore cependant, c’est que la fusée dégagée est potentiellement toxique. Une personne chargée de la sécurité de l’équipe de France fait alors évacuer toutes les chambres, y compris celles dans lesquelles séjournent Didier Deschamps et son staff. "Quand j'ai vu l'ampleur de ma bêtise, je me suis dit, je vais me faire griller, je suis dans la merde", raconte aujourd’hui le défenseur marseillais. Heureusement pour lui, Didier Deschamps n’a pas jugé de bon de le sanctionner.