VIDÉO - Trois mois et demi après, Neymar rejoue... et marque déjà !

Laissé sur le banc en première mi-temps, Neymar est entré en jeu au retour des vestiaires du match Brésil-Croatie ce dimanche après-midi. Et c’est un événement : le joueur le plus cher de l’histoire du football n’avait en effet plus mis un pied sur un terrain depuis sa blessure subie à la cheville gauche le 25 février dernier lors de l’affrontement entre PSG et Marseille. Il avait ensuite été opéré début mars et avait déclaré forfait pour tout le reste de la saison.





Preuve qu'il est revenu à un très bon niveau, c'est lui qui a débloqué la situation en ouvrant le score à la 69e minute. Un but splendide d'ailleurs. Après avoir reçu le ballon sur le flanc gauche de la surface de réparation adverse, il a réussi à se remettre sur son pied droit en effaçant plusieurs adversaires pour enfin fusiller le gardien croate. La Seleçao s'est finalement imposée 2-0 après une seconde réalisation en fin de match.