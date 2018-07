VIDÉOS - Du coup de sifflet final à l'aube, la France a fêté ses champions du monde jusqu’au bout de la nuit

La fête promettait d’être belle, elle n’a pas déçu. En s’imposant 4-2 en finale de la Coupe du monde face à la Croatie, l’équipe de France de football a offert à ses supporters l’occasion tant attendue d’embraser les quatre coins du pays.





Comme il y a vingt ans, les Champs-Elysées se sont noircis de monde et ont vibré au son des chants et des cris. Les drapeaux se sont agités et les fumigènes ont flambé. Des incidents ont néanmoins eu lieu en fin de soirée.