Villeneuve-la-Garenne : les enfants du club de foot ne parlent plus que des Bleus

Les onze ans de Villeneuve-la-Garenne, dans la région parisienne, ont un sens aigu de l'analyse en matière de football. À la veille du match France-Pérou prévu le jeudi 21 juin 2018, ils ont beaucoup parlé des Bleus et de leurs idoles pendant leur dernier entraînement. Certains d'entre eux pensent que le premier but sera marqué par Kylian Mbappé, tandis d'autres l’attribuent à Antoine Griezman.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.