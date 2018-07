VU DE TWITTER - Quand la photo de Macron exultant devient virale

L’image est insolite, pour ne pas dire incroyable. Une photo d’Emmanuel Macron en pleine euphorie lors du match France-Croatie a créé l’un des derniers buzz de ce Mondial 2018. Et pour cause. On y voit le président français célébrer un but de l’équipe de France, sans aucune retenue, les bras levés dans une joie presque enfantine, debout devant sa femme, Vladimir Poutine et Gianni Infantino, le patron de la Fifa.