Will Smith, Bolt, Sarkozy, Abbas : ces personnalités qui assisteront à France - Croatie

Côté artistes, le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, est attendu à Moscou, après avoir assisté à la demi-finale entre la France et la Belgique. Will Smith, quant à lui, interprétera avec le Portoricain Nicky Jam et l'Albanaise Era Istrefi l'hymne officiel du Mondial, Live it up, lors de la cérémonie de clôture. Sans oublier l'actrice Pamela Anderson, qui se trouvera dans les tribunes pour supporter son compagnon Adil Rami.