Zagreb : l'Équipe de Croatie a été chaleureusement accueillie par ses supporters

Le 16 juillet 2018, les supporters croates ont célébré le retour de leurs héros nationaux. En rouge et blanc, ils étaient des milliers à venir sur la place centrale et sur les rues de Zagreb pour saluer leurs champions. Même si les joueurs ont perdu la finale, ils ont gagné une unité historique de toute une nation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.