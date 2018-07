Zidane, la légende du football à laquelle les Français s’identifient le plus au travail

Dans ce sondage réalisé dans le cadre de la Coupe du monde 2018, au sein de laquelle la France de Didier Deschamps a atteint la finale, Cristiano Ronaldo se hisse au deuxième rang avec 19 % des suffrages. Là encore, on parle d’un sportif connu pour son stakhanovisme (une rigueur extrême dans le travail), caractéristique à laquelle s’ajoutent la rapidité et la fiabilité. Le Portugais arrive à égalité avec la légende brésilienne Pelé, célèbre pour sa technique et son engagement sur comme en dehors du terrain.





À l’inverse, les footballeurs à la personnalité bien trempée et faisant parfois parleur d’eux pour autre chose que leurs performances sportives ont moins les faveurs des Français. Même si Zlatan Ibrahimovic, naguère attaquant du PSG connu pour ses punchlines bien senties, s’adjuge quand même 7 % des répondants grâce à sa force de caractère et sa détermination. Derrière, on retrouve le controversé Diego Maradona, décrit comme un expansif capable de prendre des risques. Gageons que ses dernières frasques en Russie ne l’auraient pas aidé à être mieux placé dans le classement si le sondage avait eu lieu pendant ou après la Coupe du monde…





Karl Rigal, responsable éditorial du site Monster.fr, ne manque pas de rappeler qu’il faut de tout pour garantir la réussite d’une équipe. « Une bonne équipe de foot doit être soudée, efficace, complémentaire et avoir un même objectif. Le rêve de tout manager en somme ! C’est sur cette diversité des profils que se construit l’esprit d’équipe. Si beaucoup se considèrent davantage discrets et travailleurs, il n’empêche que les profils techniques et engagés, et les rapides et fiables, ont toute leur place sur le terrain. Reste à l’entraineur de bien manager ses joueurs. » Une manière de dire qu’il ne faudrait pas que des Zidane dans une entreprise, davantage une combinaison des cinq joueurs cités. Sans oublier la nécessité d’avoir un bon coach.





*Enquête Monster réalisée auprès des internautes entre le 25/04/2018 et le 23/05/2018 sur monster.fr