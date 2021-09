Jean-Pierre Pernaut, Gilles Bouleau et David Pujadas : ils se souviennent du 11-Septembre

"Je me trouvais à la rédaction quand le premier avion a heurté le World Trade Center et à l'antenne quand le troisième et le quatrième avion se sont écrasés et que les tours se sont effondrées", se rappelle son côté David Pujadas, qui venait tout juste d'être propulsé à la tête du journal de 20H de France 2.

Correspondant à Londres pour TF1, Gilles Bouleau se souvient également du 11 septembre 2001 "comme si c'était hier. Je déjeunais en terrasse et je reçois un appel sur mon gros téléphone portable de l'époque pour me dire qu'il avait eu un accident d'avion à Manhattan. On n'a compris qu'il s'agissait d'un attentat qu'au moment où le deuxième avion fonce dans la tour. Le mois qui a suivi, j'ai souvent dormi au bureau, tellement on a eu du travail. Je me souviens aussi qu'on n'avait pas de plateau et qu'on faisait nos directs sur la terrasse du bureau et que le propriétaire n'était pas content".

Malgré leur grande expérience, la première réaction des trois journalistes a été l'incrédulité. "Les images sont tellement effarantes. Mais au départ, on ne sait pas que c'était un attentat. On se doute que ça l'est au moment où le deuxième avion heurte la tour. Puis ça monte crescendo dans l'après-midi", relate Jean-Pierre Pernaut. Alors que les frontières aériennes et les aéroports sont fermés, il parvient tout de même à décoller pour New York le samedi suivant l'attentat. "J'étais le premier journaliste français de JT à aller sur place. Avec Robert Namias, le patron de l'information de l'époque, on a décidé de louer deux jets : un pour Patrick Poivre d'Arvor et un pour moi. On a atterri à Montréal et on a roulé de nuit jusqu'à New York, une ville déserte, pleine de poussière et étonnamment silencieuse ", poursuit l'ex-star du 13H.