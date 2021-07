"Au-delà du spectacle, il fallait faire sens" : dans les coulisses du 14-Juillet de TF1

(Il sourit). Oui, c’est un peu ça. C’est l’une des émissions qui dure le plus longtemps en direct à la télévision française aujourd'hui. Chaque année, il faut se réinventer. On ne peut pas proposer aux téléspectateurs la même chose que l'année précédente. Il y a trois ans, j'ai eu l’idée un peu folle de faire en sorte que les trois armées - la marine, l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre - nous fassent une démonstration pour TF1 de ce qu’elles font ensemble sur les théâtres d'opérations. Il a fallu trois ans pour convaincre tout le monde et aboutir à ce qu’on a baptisé Opération Levant puisqu'elle s'est déroulée sur l'île du même nom, dans le Var, au large de Hyères.

Six heures de direct entre Paris et le Var, huit personnalités de l’antenne… Ce 14-Juillet, c’était un peu une finale de Coupe du monde pour l’information du groupe TF1 ?

L’opération Levant a bien failli ne pas voir le jour à cause des conditions météo…

J’ai été averti avant-hier (lundi 12 juillet) que le vent soufflait à 70-80 km/h. Les répétitions n'ont pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions, ni hier (mardi 13 juillet) ni avant-hier. Et tout a failli être annulé au dernier moment, ou en tout cas adapté. Je crois que la ténacité des militaires, de Denis Brogniart et Marie-Sophie Lacarrau l'a emporté. On a réussi à faire une émission dans de bonnes conditions. Mais c'était très physique, très dur pour eux à cause de cette météo et de ce vent qui a bouleversé complètement nos plans avec une mer démontée. On était vraiment logé à la même enseigne que les militaires.

Combien de temps a-t-il fallu pour concrètement mettre sur pied cette opération ?

Proposer ce 14-Juillet qui sortait de l’ordinaire a demandé un an de travail à une équipe très organisée. Je voudrais saluer le capitaine Marceau, un pilote d’hélicoptère qui travaille avec nous étroitement depuis deux ans sur les 14-Juillet et sans qui ça n’aurait pas été envisageable. L’armée a désigné un responsable principal avec qui on a multiplié les échanges et les repérages sur le terrain.