Anne-Claire Coudray en parachute, Louis Bodin en Alphajet... Un 14-Juillet spectaculaire sur TF1

C'est le grand retour du défilé sur l'avenue des Champs-Elysées. Ce mercredi 14 juillet, TF1 proposera de vivre en direct le traditionnel hommage à tous les militaires engagés au service de la France. Dès 7 heures du matin et jusqu’au JT de 13h, vous pourrez découvrir les préparatifs et les moments forts de cette cérémonie hors-norme. Plus de 4 350 hommes et femmes, 200 cavaliers et plus de 310 engins motorisés sur terre et dans les airs seront mobilisés pour le défilé militaire qui aura lieu en public. L'émission sera également retransmise en simultané sur LCI.

Les envoyés spéciaux de la chaîne vous feront également vivre le défilé depuis les airs à bord d’avions et d’hélicoptères, comme si vous y étiez. Anne-Claire Coudray sera en direct sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay, en pleine préparation d'un saut en parachute à plus de 2000 mètres d'altitude qu'elle effectuera en tandem avec les parachutistes de l'Armée de l'Air et de l'Espace.