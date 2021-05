2 millions de spectateurs en une semaine : la preuve que le cinéma est bien de retour ?

Qui a dit que le cinéma en salles allait mourir ? D’après les chiffres publiés par CBO Box-Office, plus de 2 millions de tickets ont été vendus depuis mercredi dernier, après plus de 300 jours de fermeture. Un score spectaculaire puisque la jauge est limitée à 35% de spectateurs par écran et que le couvre-feu à 21h interdit la séance du soir, d’ordinaire la plus rentable pour les exploitants. À titre de comparaison, les salles avaient enregistré 2,4 millions de spectateurs la même semaine de mai 2019, bien avant que la pandémie vienne bouleverser l’économie mondiale du cinéma.

Si de nombreuses nouveautés étaient à l’affiche, c’est un film sorti entre les deux confinements qui s’est hissé en tête du box-office. Auréolé de ses sept César, dont celui du meilleur long-métrage, Adieu les cons de Albert Dupontel a attiré 513.607 spectateurs, ce qui porte son total à 1,2 million d’entrées en ajoutant celles déjà réalisée à l’automne dernier. Et dire que son auteur aurait préféré attendre quelques semaines de plus, comme il l’a confié il y a quelques jours à LCI…