20 ans de la "Star Ac" sur TF1 : le vibrant hommage à Grégory Lemarchal

C'est une soirée à la saveur particulière. Ce samedi, TF1 diffuse le troisième et dernier volet de "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", le programme présenté par Nikos Aliagas qui nous propose de revivre les années "Star Ac" en compagnie de tous ceux qui ont marqué l'émission culte. Consacré à la saison 3 et 4, ce dernier opus rendra un vibrant hommage à un absent de taille : Gregory Lemarchal, vainqueur de la quatrième édition qui nous a quitté le 30 avril 2007 à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose.

"Il nous manque tous les jours et encore plus ce soir", admet Nikos Aliagas. "Et au travers de cet anniversaire, c'est aussi un peu sa mémoire qu'on célèbre", poursuit l'animateur face à Lucie Bernardoni, Mathieu Johann, Hoda Sanz, Karima Charni, Sandy François, Sofiane Tadjine et Enrique Toyos, ses anciens camarades. Dix-sept ans après sa disparition, l'émotion est toujours aussi palpable.