20 ans de la Star Academy : les confidences de la mère de Grégory Lemarchal

TÉMOIGNAGE – A l'occasion des 20 ans de la Star Academy, Laurence Lemarchal, la mère de Grégory, revient sur le parcours de son fils, lauréat de l'émission en 2004, décédé trois ans plus tard des suites de la mucoviscidose.

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal, vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy, était emporté par la mucoviscidose à l’âge de 24 ans. À sa mort, ses parents se sont battus pour faire connaître la maladie et pour que d’autres familles ne connaissent pas la même tragédie. Ils ont depuis fondé l’association Grégory Lemarchal qui finance d’importants programmes de recherche pour sauver des vies, apporte son aide aux patients et à leur famille, informe et sensibilise à la nécessité du don d’organes. Ils ont également fondé la Maison Grégory Lemarchal, située à Rueil-Malmaison en banlieue parisienne et dédiée aux patients adultes atteints de cette maladie.

Laurence Lemarchal, la mère de Grégory, a accepté de revenir sur l’aventure de son fils dans la Star Academy, à l’occasion des 20 ans de l’émission, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Cette Star Academy, il l’a vécue aussi comme un défi. Je crois qu’il a appris justement que ce n’est pas parce qu’on a un problème de santé qu’on ne doit pas aller au bout de ses rêves et qu’on ne doit pas y croire et je crois que c’était la plus belle façon de montrer à tous ceux qui sont comme lui que 'allez-y, croyez en vos rêves et ne vous laissez jamais dire que vous ne pourrez pas le faire'", témoigne-t-elle.

La mère de Grégory Lemarchal, qui a écrit le livre Sous ton regard : Le combat de Grégory continue en 2009, continue de remercier cette émission. "La Star Academy a permis de mettre le projecteur sur la maladie et grâce à la médiatisation qu’on peut avoir encore, ça sert la cause", poursuit-elle. Une cause que tous les professeurs et les élèves de la saison 4 défendent toujours 17 ans après. Mickaël Landreau, Nikos Aliagas et Patrick Fiori sont parrains de l’association Grégory Lemarchal.

