Joséphine Baker au Panthéon : 5 maris, 12 enfants, une vie personnelle digne d'un roman

"Si tous mes amants pouvaient se donner la main, ils feraient trois fois le tour de la terre". Icône du music-hall, militante antiraciste et espionne de la Résistance, Joséphine Baker qui fait son entrée au Panthéon ce mardi 30 novembre, a connu une vie amoureuse et personnelle tumultueuse. L'artiste qui a eu des liaisons avec des hommes et des femmes a également multiplié les mariages.

Elle n'a que 13 ans lorsqu'elle épouse Willie Wells, un ouvrier dont elle se sépare au bout d'un an en lui fracassant une bouteille sur la tête. Deux ans plus tard, elle se marie avec William Baker, un chanteur de blues dont elle gardera le nom après leur rapide séparation. Après un passage à New-York, la danseuse originaire du Missouri débarque à Paris où elle fait la connaissance de Giuseppe Abatino, un tailleur de pierre sicilien qui deviendra son impresario et contribuera largement à son succès. Ils vivent ensemble 10 ans sans jamais se marier. Joséphine le quittera après une tournée mouvementée aux États-Unis.