60 ans après, l'héritage de Youri Gagarine toujours intact

Pionnier de l'astronautique russe, Constantin Tsiolkovski prophétisait en 1911 : "La Terre est le berceau de l'humanité mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau". Un rêve transformé en réalité cinquante ans plus tard par Iouri Gagarine, premier Homme à voyager dans l'espace. Dans la matinée du 12 avril 1961, Youri Gagarine se hisse sans hésitation à bord du Vostok, "l'Orient" en russe. Quelques secondes après son décollage du cosmodrome de Baïkonour, à 9h07, il lance d'une voix joyeuse "c'est parti". En moins de deux heures, il s'arrache de l'attraction de la planète bleue et effectue le tour de l'orbite terrestre à près de 30 000 km/heure dans son étroite capsule, aux allures de boulet. C'est en parachute, à 7 000 mètres d'altitude, qu'il termine son périple. L’exploit et le nom de son auteur retentirent partout dans le monde.

Véritable légende en Russie,Youri Gagarine naît le 9 mars 1934 à Klouchino, un village situé à 150 km à l'ouest de Moscou, dans une famille modeste. Passionné par les avions, le blond aux yeux bleus s'inscrit dans un club aéronautique amateur à 20 ans avant de rejoindre une école de pilotage militaire. Devenu pilote de chasse, Gagarine se porte volontaire en 1959, comme 19 autres militaires, pour apprendre à piloter "un tout nouveau type d'appareil". Finalement, il est désigné pour effectuer le premier vol de l'homme dans l'espace, l'histoire racontant que ce sont ses compétences et surtout ses origines ouvrières qui firent la différence auprès des décisionnaires soviétiques. Lors de cette mission aussi historique que dangereuses, il frôlera, à plusieurs reprises, la mort. La veille du décollage, le taux de réussite du lancement de la fusée, lui, ne dépassait pas les 56 %...