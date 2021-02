Son enfance en Algérie, son grand amour partagé : Marthe Villalonga ouvre ses jardins secrets

Et pour l'occasion, Marthe reçoit les caméras de 7 à 8 chez elle à Cannes, tout près de sa si chère Méditerranée. "La mer, c'est toute ma vie. Elle est là, elle bouge. J'adore ça. Je ne suis bien que quand je suis dans l'eau", dit-elle. Mais bien sûr, son cœur bat aussi pour l'autre rive de cette grande bleue, l'Afrique du Nord, et plus particulièrement l'Algérie, où elle est née. "Quand je regarde loin, je vois tout le monde là-bas. C'est tout ce qui me rappelle mon adolescence, mais aussi ma petite enfance. Je me dis, c'est là-bas, c'est chez moi", se remémore-t-elle.

Elle nous a tant fait rire. D'abord dans les films d'Yves Robert où elle jouait la mère envahissante de Guy Bedos, alors qu'elle n'avait que deux ans de plus que son fils à l'écran. Puis en interprétant la femme de Roger Hanin dans les films d'Alexandre Arcady. Mais aussi sur le petit écran, lorsqu'elle interprète pendant plus de dix ans, Rose, une femme de ménage haute en couleurs dans la série Maguy. Pétulante, explosive, irrésistible devant les caméras pendant plus de 50 ans, elle se montre en revanche beaucoup plus discrète et pudique sur sa vie de femme. Une existence empreinte de mystère où l'être aimé a été partagé. Une vie dans l'ombre dont elle a accepté de parler pour la première fois.

Déjà à six ans, j'avais envie de faire le guignol. Alors je montais sur une table et je chantais "C'est la lutte finale". - Marthe Villalonga

Alors qu'elle quitte cette terre bien aimée à l'âge de 25 ans, elle n'y retournera plus. "Jamais", insiste-t-elle. Un choix mûrement réfléchi, "parce que je ne vais pas retrouver mon pays", se justifie-t-elle. Et d'ajouter : "Il y avait les Juifs, les Arabes, les Espagnols, les Italiens, et tout ça faisait un truc extraordinaire parce qu'on était vraiment tous ensemble". Un temps béni. Ses parents tenaient un café près d'Alger, "Le Café de France", ses premières planches à elle. "Il y avait toujours des gens qui venaient boire un coup, les copains de mon père par exemple, et ils me disaient : 'Allez, viens nous chanter quelque chose'. Et moi, j'aimais ça. Déjà à six ans, j'avais envie de faire le guignol. Alors je montais sur une table et je chantais 'C'est la lutte finale' (L'Internationale, ndlr)", raconte-t-elle, espiègle.

Fille unique, Marthe évolue au milieu de parents qui la chérissent. Pour ne pas les décevoir, elle suit en cachette des cours de comédie au Conservatoire d'Alger. Sauf qu'à la fin de l'année, elle obtient le premier prix, son père l'apprend, "et c'est comme ça que tout a commencé", confie-t-elle. C'est d'ailleurs pour une pièce de théâtre à succès, La famille Hernandez, contant les aventures d'une famille pied-noir, qu'elle s'envole pour Paris en 1958. "C'était un rêve", lance-t-elle. Au cinéma, Marthe Villalonga est souvent cantonnée à des rôles de mère juive alors que, dit-elle, "je ne suis ni mère, ni juive !" Son père était espagnol et sa mère, italienne. "Ça faisait un bon mélange déjà", s'amuse-t-elle. Et c'est dans le théâtre de boulevard qu'elle s'épanouit. Cinquante ans sur scène tous les soirs, "mais c'était bien", lâche-t-elle avec une pointe de nostalgie.