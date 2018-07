70e Emmy Awards : "Game of Thrones" en tête des nominations

The Assassination of Gianni Versace, la série sur l'assassinat de Gianni Versace qui constitue l'une des rares vraies nouveautés cette année, a elle décroché 18 nominations. Elle a été réalisée par les auteurs de la série The People vs. O.J. Simpson (2016), sur le procès d'O.J. Simpson qui avait polarisé l'Amérique.



C'est cette série de FX qui a dominé, conformément aux attentes, les nominations pour les prix de meilleurs acteurs et meilleures actrices dans une mini-série, avec Darren Criss, Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Ricky Martin tous nommés.



La série Veep d'HBO étant inéligible cette année, c'est la série Atlanta de FX qui a dominé dans la catégorie "comédie" avec 16 nominations.





La plateforme Netflix a confirmé son rôle désormais moteur dans la production télévisée avec 112 nominations, détrônant HBO (108), tandis que NBC arrivait troisième avec 78.